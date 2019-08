TD Securities korrigiert langfristiges Ziel für Goldpreis auf 1.590 $

Die massive Goldrally, die den Preis zum erstem Mal seit 2013 auf über 1.500 US-Dollar je Unze trieb, hat immer noch Momentum, so TD Securities Kitco News zufolge. So habe TD Securities im Laufe des Jahres seine langfristigen Goldziele nach oben korrigiert, zuletzt im Juni auf 1.485 US-Dollar je Unze."Mit der Entwicklung dieses Handels haben wir das Ziel in Erwartung auf Fed-Senkungen und viel niedrigere Realzinsen schon einmal nach oben korrigiert", schrieben Strategen von TD Securities. Nachdem der Goldpreis neue 6-Jahreshochs erreichte, erhöhten die Strategen das langfristige Goldpreisziel auf 1.590 US-Dollar je Unze mit einem erwarteten Horizont von drei Monaten und einem Stop-Loss bei 1.380 US-Dollar je Unze.Die Eskalation des Handelskrieg zwischen den USA und China verursachte ein Revision der Markterwartungen zur geldpolitischen Lockerung. Daten des FedWatch Tools der CME Group zeigen dass Marktteilnehmer eine Senkung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 85,8% einpreisen und eine Senkung um 50 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 14,2% einpreisen."Die Gefahr zusätzlicher US-Zölle für China lässt den Markt an Powells Vorsätzen zweifeln, nur "zwischenzykische Senkungen" anstelle eines ausgewachsenen Lockerungszyklus durchzuführen, die dazu führen würden, dass Realzinsen fallen und der Schuldenberg mit Negativzinsen weiter anwächst", gaben die Strategen an. Sie fügten hinzu, dass Gold angesichts dieser Sorgen ein sehr attraktives Asset bleibe.© Redaktion GoldSeiten.de