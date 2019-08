BofAML: Goldpreis in zwei Jahren bei 2.000 US-Dollar

In einem Video-Interview auf " Bloomberg Markets: The Close " erörterte Michael Widmer, Leiter der Abteilung Metal Research bei der Bank of America Merrill Lynch (BofAML), den Ausblick für den Goldpreis. Widmer zufolge wird der Goldpreis in zwei Phasen auf 2.000 Dollar je Unze steigen.Er prognostiziert einen Basisfall für das zweite Quartal 2020 in Höhe von 1.500 Dollar je Unze. "Das ist ganz einfach Profit aus mehr Akkumulation der Zentralbanken," fügte er an.Die BofAML ist Widmer zufolge seit Ende 2018 positiv gegenüber Gold. Damals basierte die Prognose auf den Erwartungen einer Umkehr zu einer milderen Geldpolitik der US-Notenbank. Nach der letzten Zinssenkung durch die US Federal Reserve erwartet Widmer weitere Senkungen und mehr geldpolitische Lockerung weltweit. Dies würde seiner Ansicht nach alles andere nebensächlich machen, wie den Dollar, was den Einfluss auf den Goldpreis angeht.Was den Goldpreis über den Basisfall von BofAML ansteigen lässt, ist Widmer zufolge "Quantitative Failure"; ein Konzept, bei dem die Zentralbanken ihren Stimulus erhöhen, ohne dass er einen positiven Einfluss auf die Wirtschaft hätte, woraufhin sie ihn verstärken, so Widmer. Das Problem dabei: Wenn der Markt nicht an diesen Stimulus glaubt, erhöhen sich Wachstumssorgen. "Der Goldpreis könnte dann über unseren Basisfall hinaus nach oben schießen," so Widmer.© Redaktion GoldSeiten.de