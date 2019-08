Gold- und Silbereinfuhren der Türkei im Juli 2019

Die türkische Börse Borsa Istanbul gab vor kurzem die aktuellen Daten zu den Gold- und Silberimporten der Türkei per Ende Juli 2019 bekannt. Laut diesen Angaben nahmen die Einfuhren sowohl von Gold als auch von Silber gegenüber dem Vormonat zu.Demnach verzeichnete die Türkei im siebten Monat des Jahres Goldimporte in Höhe von 13.552,31 kg. Im Juni 2019 wurden nur 7.849,16 kg Gold in die Türkei eingeführt, womit im aktuellen Berichtszeitraum ein Anstieg um 72,66% verzeichnet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhten sich die Goldimporte nur leicht um 4,24%; im Juli 2018 importierte die Türkei 13.000,57 kg Gold.Wie die Daten der Borsa Istanbul zeigen, betrug das Volumen der Silbereinfuhren im Juli 2019 31.189,62 kg. Damit stiegen die Silberimporte gegenüber 1.055,99 kg im Juni 2019 um fast das 30-Fache (2.853,59%). Auch gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich eine starke Steigerung. Im Juli 2018 importierte die Türkei 5.005,78 kg Silber. Damit erhöhte sich das Silberimportvolumen um mehr als das 6-Fache (523,07%).© Redaktion GoldSeiten.de