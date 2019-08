Öl-Brent liefert Verkaufssignal

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Öl der Sorte Brent zeigt sich in jüngster Zeit von seiner schwachen Seite. In Folge dessen wurde der zur letzten Kurzanalyse vom 24. Juli besprochene Verkaufs-Trigger bei 61,15 USD während dieser Handelswoche unterschritten. Das dabei benannte Level von 58,00 USD wurde hierbei direkt angesteuert und nunmehr könnte es sogar weiter abwärts in Richtung des Tiefs von Ende 2018 bei 50,66 USD gehen. Der Bereich um 52,00 USD ist hierbei die Preis-Aktion-Zone.Entwarnung kann hingegen erst bei einer dynamischen Rückkehr über 62,00 USD gegeben werden. Obgleich selbst dann die Hürde der Abwärtstrendlinie zwischen 64,00 bis 65,00 USD noch zu überwinden wäre, bevor sich die Signallage tatsächlich wieder freundlicher gestalten würde.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.