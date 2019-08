Gold/Silber - Weitere Nachkäufe getätigt!

Risiko: gering/alle Stopps im Gewinn

Richtung: Long

Unser Kaufkurs Ø: 1336 $

Letzter Kauf Ø: 1398 $

Take-Profit: 30% bei 1568 $

Nächster Kauf: Wird im Weekend-Update benannt.

Teilverkauf zu 1501 $ am 07.08. mit Gewinn Plus 12.3%

Risiko: gering/alle Stopps im Gewinn

Richtung: Long

Unser Kaufkurs Ø: 125.50 $

Take-Profit: 30% bei 150 $

Nächster Kauf: Wird im Weekend-Update benannt.

Teilverkauf zu 142.10 $ am 07.08. mit Gewinn Plus 13.2%

Risiko: Gering/alle Stopps im Gewinn

Richtung: Long

Unser Kaufkurs Ø: 15.42 $

Take-Profit: 20% zu 17.34 $

Nächster Kauf: Wurde gestern vorgenommen.

Teilverkauf zu 16.34 $ 10.3% Gewinn

Teilverkauf zu 16.08 $ 8.57% Gewinn

Es hat sich einiges getan in den Metallen diese Woche. Silber durchbrach seinen Meilenstein von 17 $, Gold und der GLD (SPDR Gold Trust) konnten weiter zulegen und erreichten am Mittwoch, dem 07.08.2019, unseren Take-Profit und wir konnten jeweils im Gold +12.3% und im GLD +13.2% Gewinn erzielen. Wir sind nach wie vor mehrfach gehebelt mit 60% unserer Gesamtposition im Markt investiert und handeln ausschließlich den Gold- und Silber-Future-Kontrakt.Gold schaffte es am Mittwoch noch, die Marke von 1522 $ anzulaufen. Damit stellt sich natürlich nun die Frage, ob die Welle 3 schon durch ist. Wir trauen der Bewegung durchaus noch zu, nochmal einen draufzulegen und bis in den Bereich von 1530 $ bis 1544 $ vorzudringen. Um dies zu gewährleisten, sollten wir aber nicht nachhaltig unter die 1506 $ abfallen.Ein Wochenschlusskurs darunter wäre nicht förderlich. Darunter muss ein Hoch in Welle 3 angenommen werden und wir würden entsprechend im Rahmen der Welle 4 den nächsten Nachkauf ansteuern, den wir gestern bereits im Update angepasst haben, und nochmals im Weekend-Update, für welches Sie sich auf unserer Homepage anmelden können, verschicken werden.Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Gold:Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long im GLD:Im Silber ist die Gegenbewegung schon weiter vorangeschritten und wir haben bereits unter der Woche unseren gesetzten Zielbereich erreicht und sind mit einer weiteren Position im Markt:Silber hat mit dem Verlauf am Mittwoch in vollem Umfang unsere Erwartung bestätigt, die Gegenbewegung am Donnerstag weiter angetreten und unseren nächsten Zielbereich erreicht. So oder so, wir haben keinen Stress. Dank der Entscheidungen der letzten Wochen sitzen wir auf einem dicken Gewinnpolster und warten jetzt einfach ab. Übergeordnet sind dann binnen der nächsten Wochen Kurse jenseits der 18 $ und mehr drin.Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Silber:Grundsätzlich können wir mit der Entwicklung in 2019 mehr als zufrieden sein. Mussten wir uns noch Häme anhören, weil wir in 2018 ein Seuchenjahr hatten und im Gold und Silber mit jeweils zwei Zielbereichen daneben lagen, so sind es nun aktuell 8 getroffene Zielbereiche in den Metallen nacheinander. So gut standen wir überhaupt noch nicht da. Wir haben einige Veränderungen in der Analyse vorgenommen und diese weiterentwickelt. Unser gesamtes Positionsmanagement ist komplett offengelegt und jede Position wird von uns aufgeschlüsselt und per Kurznachricht verschickt, sobald ein Einstiegssignal vorliegt.Grundsätzlich müssen wir nach Abschluss des laufenden Bullenmarktes mit einer größeren Korrektur rechnen, welche z.B. Gold nochmals um über 100 $-150 $ zurückwerfen könnte, aber alles im Rahmen dessen, was eine gesunde Korrektur braucht. Wir werden dann unsere Positionen abstoßen und uns auf der Gegenseite Positionieren. Aktuell gehen wir jedoch von weiter steigenden Positionen aus welche wir nun durch Nachkäufe mit fünffacher Positionsgröße handeln.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Rüstung, Cannabis, und Dow Jones 30 sowie Bitcoin, WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de