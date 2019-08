Kitco-Umfrage: Wall & Main Street noch immer bullisch gegenüber Gold

Der Markt bleibt bullisch gegenüber dem gelben Edelmetall, so geht aus der wöchentlichen Umfrage zur Goldpreisprognose von Kitco News hervor. Laut einiger Analysten scheint Gold jedoch langsam überkauft zu sein.Diesmal nahmen 16 Marktexperten an der Umfrage der Wall Street teil. Davon waren 12 (75%) der Meinung, dass der Goldpreis in der nächsten Woche steigen wird. Jeweils zwei (13%) der Teilnehmer erwarteten einen Preisrückgang oder Seitwärtsentwicklungen.Zudem stimmten auch 910 Kleinanleger ab. Davon prognostizierten 599 (65%) der Teilnehmer, dass Gold steigen wird. Weitere 187 (21%) Befragte waren der Ansicht, dass der Goldpreis zurückgehen wird. Die verbleibenden 124 (14%) erwarteten einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de