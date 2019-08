Trader sollten nach weiteren Zinssenkungen Ausschau halten

Der Goldpreis blieb am Montag in Asien relativ unverändert, während die Aktienkurse trotz Handelsspannungen zulegten, so berichtet Investing.com . Der Goldpreis beendete die letzte Woche höher, nachdem in der Woche zuvor die weltweiten Zentralbanken ihre Geldpolitik gelockert hatten, um sich vor der Yuan-Entwertung zu schützen.In der kommenden Woche werden Goldtrader auf Anzeichen warten, dass die US-amerikanische Federal Reserve und andere Zentralbanken weitere Zinssenkungen durchführen werden, um die Auswirkungen des eskalierenden Handelskrieges zu dämpfen."Zusätzlich zu Daten aus den USA wird es zudem wichtige makroökonomische Hinweise aus China, Deutschland und der Eurozone geben, auf die man einen Blick werfen sollte", so erklärte Fawad Razaqzada von Forex.com."Sollten die Daten innerhalb dieser Regionen eher verhalten bleiben, dann sollten die Anleiherenditen zurückgehen, was wiederum Auswirkungen auf die allgemeineren Finanzmärkte haben könnte."© Redaktion GoldSeiten.de