5 oz schwere Australian Kangaroo in Silber

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren gibt es verschiedene Ausführungen der Münze Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber.Ab dem 3. September 2019 ist auch eine 5-Unzen-schwere Auflage der Silbermünze "Australian Kangaroo" in polierter Platte und Hochrelief erhältlich.Die Rückseite der Münze zeigt ein erwachsenes Känguru, wie es eingerahmt von stilisierten Bäumen im Gras unter der Sonne kauert. Zudem befinden sich dort auch die Aufschrift "Australian Kangaroo", die Prägezeichen der Perth Mint "P", die Jahreszahl 2019 sowie das Feingewicht und die Feinheit der Münze.Auf der Vorderseite der Münze ist das von Jody Clark angefertigte Portrait von Königin Elizabeth II. und der Nennwert der Münze.Die Silbermünze mit einem Gewicht von 5 Unzen ist auf 500 Stück limitiert. Sie wird in einer Box mit durchsichtigem Deckel in einem Schuber und nummeriertem Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de