Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren gibt es verschiedene Ausführungen der Münze Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber.Die Perth Mint brachte nun am 3. September 2019 zwei limitierte Ausgaben der Münze "Wedge-Tailed Eagle" in Gold und Silber heraus.Das Motiv zeigt einen Keilschwanzadler im Flug. Seine Flügel sind komplett ausgebreitet. Im Hintergrund befinden sich stilisierte Sonnenstrahlen. Des Weiteren befindet sich auf dieser Seite der Schriftzug Australian Wedge-Tailed Eagle, die Jahreszahl 2019 sowie das jeweilige Gewicht und die Feinheit der Münzen.Auf der Vorderseite der Münze befindet sich das Portrait von Königin Elizabeth II. sowie der Nennwert der Münzen.Die 1-Kilogramm-schwere Goldmünze in Proof-Qualität ist auf 10 Stück limitiert und weltweit außer in Europa und den USA erhältlich. Sie wird in einer Holzschatulle mit nummeriertem Echtheitszertifikat präsentiert.Die Silbermünze mit einem Gewicht von 2 Unzen in Piedfort-Qualität, d. h. doppelter Materialstärke, ist auf 2.500 Stück limitiert und weltweit außer in den USA erhältlich. Die Lieferung erfolgt in einer klassischen grauen Schatulle mit nummeriertem Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de