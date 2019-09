Silbermünze der neuen Lunar-III-Serie in PP: Das Jahr der Maus

Nach dem großen Erfolg der ersten zwei Lunar-Serien von 1999 bis 2007 und 2008 bis 2019 beginnt die australische Prägestätte Perth Mint mit dem Jahr 2020 die dritte Serie der Lunar-Münzen in Gold und Silber. Des Weiteren sind diese neue Varianten der Lunar-Münze "Year of the Mouse" in Gold und Silber auch in Polierter Platte erhältlich sein.Am 3. September enthüllte die Prägestätte das erste Motiv der neuen Silberanlagemünzen "Australian Lunar Series III", die Maus. Die Münze in Proof-Qualität wird ab dem 3. September 2019 käuflich zu erwerben sein, zeitgleich mit ihrer Veröffentlichung, während die spätere reguläre Version der Münze erst ab dem 9. September erhältlich sein wird.Dem chinesischen Mondkalender entsprechend zeigen die Silbermünzen in Proof-Qualität die Maus, das erste von zwölf Tierkreiszeichen. Auf jeder Münze sieht man zwei Mäuse, die auf Maiskolben nach Futter suchen. Außerdem befindet sich auf der Motivseite der Münze das chinesische Schriftzeichen für "Maus" und das Prägezeichen der Perth Mint "P".Unter dem chinesischen Schriftzeichen befindet sich der Schriftzug und das Jahr "MOUSE 2020"; in der Lunar-Serie-II wurde das jeweilige Tierkreiszeichen noch in einer Rundschrift mit dem Zusatz "Year of the ..." am unteren Münzrand angegeben und die Jahreszahl befand sich auf der Vorderseite.Die Vorderseite der Silbermünze zeigt das Portrait von Königin Elizabeth II. von Jody Clark, in der Lunar-II-Serie stammte das Portrait von Ian Rank-Broadley. Außerdem steht auf dem Rand der Vorderseite das Feingewicht, die Feinheit und der Nennwert der Münze. Im Gegensatz zu den Münzen der Lunar-II-Serie befindet sich auf der Vorderseite der aktuellen Lunar-Serie keine Jahreszahl.Die Silbermünzen gibt es mit einem Gewicht von 1 Unze und ½ Unzen sowie als Dreier-Set bestehend aus Silbermünzen zu 2 Unzen, 1 Unze und ½ Unzen. Anders als die reguläre Variante der Silbermünze, sind die Münzen in PP auf 5.000 Silbermünzen zu 1 Unze, 4.000 Silbermünzen zu ½ Unzen und 1.000 Dreier-Sets limitiert. Die Lieferung der Silbermünzen erfolgt in einer schwarzen Schachtel mit durchsichtigem Deckel und beigelegtem nummerierten Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de