Silber in US-Dollar, Tageschart vom 1. August 2019

Silber in US-Dollar, Monatschart vom 1. August 2019

Silber Wochen-Chart in US-Dollar, vom 1. August 2019

Die folgenden Charts wurden alle in Echtzeit in unserem Telegrammkanal gepostet. Wir möchten Sie dieses Mal durch eine Zeitreise im Edelmetallsektor führen. Wir werden zeigen, wie man innerhalb eines Trades die Qualität seiner Position überwacht und bewertet. Dabei geht es vor allem darum, möglicherweise Ausstiege und Stoppkurse anzupassen. Durch den Gesundheits-Check-up ihres Trades können Sie ihre Performance optimieren und ihre Gewinne maximieren.Mit unserer Quad-Exit-Strategie messen wir auch, wie gesund eine Bewegung am Markt wirklich ist, und können dann entscheiden, wo und wann Änderungen vorgenommen werden sollen. Als Anfänger sollten Sie ihren Trade bzw. Ihr Investment im Voraus planen und Ihren Plan dann nicht mehr ändern, sobald Ihr Trade eröffnet ist. Der Grund für diese Empfehlung liegt darin, dass wir unter Stress intuitiv nach Lösungen suchen.In einer kontraintuitiven Umgebung wie den Finanzmärkten sind intuitive Entscheidungen aber die schlechteste Wahl! Wenn man einmal geschickt genug ist, um nicht mehr dem intuitiven Verhalten zu folgen, kann man Fortschritte bei der Anpassung an das Marktverhalten und dem „Gesundheits-Check-up“ erzielen.Untersuchen wir die letzte Nachkauf-Situation. Wir haben am Donnerstag, den 1. August 2019, eine weitere Long Position eröffnet.Wenn andere verkaufen, ist es möglicherweise an der Zeit, zu investieren und zu kaufen!Man muss immer wissen, ob größere Spieler der Richtung unseres Trends folgen oder nicht. Dies bestimmt die Wahrscheinlichkeit ob unser Trade erfolgreich werden kann.Auch wenn der Wochen-Chart unseren kurzfristigen Nachkauf nicht unbedingt unterstützt, spricht er gleichzeitig auch nicht dagegen.