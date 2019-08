Silber: Rally gewinnt an Fahrt

Silber startete in den vergangenen Wochen nach oben durch, nachdem, der Ausbruch über die Hürde bei 15,52 USD gelang. Eine weitere Konsolidierung unterhalb der 16,66 USD konnte ebenfalls klar zur Oberseite verlassen werden. Damit erreicht der Kursverlauf eine alte Hürde bei 17,36 USD.Ausgehend von 17,36 USD sowie dem dort liegenden gebrochenen Aufwärtstrend könnte nochmals ein Rücksetzer anstehen. Bis in den Bereich 16,66 USD besitzt Silber in diesem Fall Spielraum, ohne die Aufwärtsbewegung zu gefährden. Erst darunter droht eine größere Zwischenkorrektur. Schafft der Kursverlauf einen Ausbruch über die bei 17,36 USD liegende Widerstandszone, können anschließend 17,78-18,00 USD erreichbar werden.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG