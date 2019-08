Dänische Bank bietet Hypothek mit negativem Zins an

Dänemarks drittgrößte Bank, die Jyske Bank, bietet seinen Kreditnehmern nun Hypotheken zu negativen Zinsen an, so berichtet Zero Hedge . Damit werden Kunden tatsächlich bezahlt, sich Geld für den Kauf eines Hauses zu leihen. Laut Angaben der Bank seien Kunden nun in der Lage eine festverzinsliche Hypothek mit 10 Jahren Laufzeit aufzunehmen, dabei belaufe sich der Zinssatz auf negative 0,5%."Das ist ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Hypotheken", so Volkswirtschaftler der Bank Mikkel Høegh. "Vor einigen Monaten hätten wir noch gesagt, dass das nicht möglich sei, doch wir wurden wieder und wieder überrascht, und das eröffnet Hausbesitzern eine neue Möglichkeit."Praktisch würden die negativen Zinsen als eine "Subvention" zur Rückzahlung dienen. Das Geld, das zurückgezahlt werden muss, wird somit immer geringer, während die Schulden reduziert werden, meinte Høegh."Ja, ich verstehe es auch kaum. Tatsächlich meinte ich, dass es das so nicht geben kann. Doch wir haben herausgefunden, wie wir eine Hypothek mit negativen Zinsen einführen können", kommentierte er.© Redaktion GoldSeiten.de