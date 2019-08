Goldpreis steigt; Unruhen in Hongkong und Handelsstreit

In Asien stieg der Goldpreis am Dienstag inmitten von politischen Unruhen in Hongkong und Unsicherheiten bezüglich des Handelskriegs zwischen den USA und China, so Investing.com. Aufgrund der Unruhen kam am Montag der Flugverkehr am Flughafen von Hongkong zum Erliegen und die Sorgen um den Handelsstreit zwischen China und den USA drückten asiatische Aktien nach unten und unterstützten den sicheren Hafen Gold.Trader beschäftigen sich mit Nachrichten zu den Entwicklungen der Verhandlungen zwischen China und den USA. Am Dienstag senkte die chinesische Zentralbank den offiziellen Mittelwert des Yuan am neuen Tag in Folge auf 7,0326 je Dollar.Der Yuan geriet letzte Woche in den Fokus als Peking zuließ, dass die Währung unter 7 je Dollar sank, woraufhin Washington China offiziell als Währungsmanipulator bezeichnete und den anhaltenden Handelskrieg ausufern ließ.Im nächsten Monat sind weitere persönliche Handelsgespräche angesetzt, doch US-Präsident Trump sagte Anfang der Woche, dass er "nicht bereit" wäre, einen Deal mit Peking abzuschließen. Währenddessen ist das jährliche Symposium der US Federal Reserve Ende dieser Woche im Mittelpunkt. Der Markt hoffe, Klarheit über den weiteren Verlauf der Zinssätze zu erhalten, so Investing.com.© Redaktion GoldSeiten.de