TDS: Argument für Goldpreis bei 2.000 Dollar

In einer Welt voller Schulden mit negativer Rendite könnten harte Vermögenswerte wie Gold bald sogar noch attraktiver werden, so berichtet CNBC . Und einige Strategen meinen sogar, dass es gute Argumente gäbe, einen Goldpreis von 2.000 Dollar zu erwarten."Wir verfolgen einen Trade mit Long-Position. Wir haben uns 1.585 Dollar als Ziel gesetzt", erklärte Daniel Ghali, Rohstoffstratege bei TD Securities. "Wir denken, dass Gold derzeit auf dem Weg nach oben ist... Über die kommenden Jahre, wenn die Wahrscheinlichkeit einer unkonventionellen Politik immer mehr zur Realität wird, könnte Gold sogar auf 2.000 Dollar steigen."Die vielen Jahre der unkonventionellen und einfachen Geldpolitik der weltweiten Zentralbanken hätte laut den Strategen bei TDS zu einer Knappheit an "sicheren Vermögenswerten" geführt und das sei klar "aufgrund des zunehmenden Schuldenberges mit negativer Rendite, der letztlich zu wachsendem Appetit nach Edelmetallen führen wird."© Redaktion GoldSeiten.de