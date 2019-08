Indien: Rückgang der Goldbarrenimporte

Die Einfuhren von Goldbarren nach Indien beliefen sich von April bis Juli 2019 auf einen Wert von 2.752,94 Mio. Dollar, berichtet Scrap Monster unter Bezugnahmen auf die aktuelle Handelsstatistik des Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC). Demnach sanken die Goldbarreneinfuhren in den ersten vier Monaten des indischen Finanzjahres um 10,69% gegenüber 3.082,58 Mio. Dollar im Vorjahreszeitraum.Allein im Juli 2019 sanken die Importe um 9,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Juli 2019 verzeichnete Indien Einfuhren im Wert von 693,51 Mio. Dollar, wohingegen es noch 763,8 Mio. Dollar im Juli 2018 waren.Die Silberbarrenimporte nach Indien sanken ebenfalls. Im Zeitraum April bis Juli 2019 beliefen sich die Einfuhren auf Silberbarren im Wert von 11,69 Mio. Dollar; 8,96% weniger als 12,84 Mio. Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Importe im Juli 2019 sanken um 6,9% gegenüber dem Vorjahresmonat, von 4,37 Mio. im Juli 2018 auf 4,16 Mio. Dollar im Juli diesen Jahres.Im Zeitraum von April bis Juli 2019 verzeichnen die Daten des GJEPC einen Anstieg der Gold- und Silberschmuckexporte gegenüber dem Vorjahreszeitraum. So stiegen die Goldschmuckeinfuhren um 9,57% auf 98,94 Mio. Dollar. Die Silberschmuckeinfuhren stiegen um 0,66% auf 21,41 Mio. Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de