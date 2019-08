Aufschub weiterer US-Zölle auf chinesische Waren; Goldpreis sinkt

Der Goldpreis sank in Asien nachdem die US-Regierung einen Aufschub der Zölle auf bestimmte chinesische Waren bekannt gab und damit die Handelsspannungen zwischen China und den USA lockerte sowie die Nachfrage nach dem sicheren Hafen verringerte, so Investing.com Der Handelsrepräsentant der USA gab über Nacht bekannt, dass bestimmte Produkte, wie Kleidung und Mobiltelefone, von der Gebührenliste gestrichen wurden und keinen zusätzlichen Zöllen in Höhe von 10% unterliegen. Andere Zölle für bestimmte Waren würden erst am 15. Dezember, anstatt am 1. September, in Kraft treten.Diese Entscheidung führte weithin zu Hoffnungen, dass der Handelskrieg zwischen den zwei Ländern sich besserte, woraufhin die Aktien stiegen, doch die Nachfrage nach Gold verringerte.Vor der Nachricht stieg der Goldpreis auf 6-Jahreshochs, aufgrund des politischen Chaos in Hongkong. Hongkongs Regierungschefin Carry Lam sagte Anfang der Woche, dass weitere Gewalt im Zuge der Proteste das Gebiet auf "einen Weg ohne Wiederkehr" drängen würde.US-Präsident Donald Trump twitterte, dass die chinesische Regierung Truppen an die Grenze mit Hongkong verlegte. Analysten warnten, dass die Situation schnell ausufern könnte, sollte Peking mit Militärmacht vorgehen.© Redaktion GoldSeiten.de