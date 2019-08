Renditekurve der US-Staatsanleihen kehrt sich erstmals um

Die Renditekurve der US-amerikanischen Staatsanleihen invertierte sich am Mittwoch temporär zum ersten Mal seit Juni 2007 als Zeichen dafür, dass Investoren zunehmend darüber besorgt sind, dass sich die größten Volkswirtschaften der Welt auf eine Rezession zubewegen könnten, so berichtet Investing.com Dabei stiegen die Renditen der 2-jährigen Staatsanleihe über den Richtwert der 10-jährigen Staatsanleihe, deren Rendite auf 1,574% fiel; der niedrigste Wert seit September 2016. Zudem ging auch die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe zurück; diese fiel auf einen Rekordwert von 2,015%. Die Renditekurve der US-Staatsanleihen vollzog innerhalb der letzten 50 Jahre vor jeder Rezession eine Umkehr und gab nur ein einziges Mal ein falsches Signal."Natürlich deutet eine Invertierung der Renditekurve nicht auf eine sofortige Rezession hin. Wenn überhaupt, dann ist sie wahrscheinlich 18 Monate entfernt", erklärte Gautam Khanna von Insight Investment in New York. "Die Frage ist vielmehr: Was wird die bevorstehende Rezession antreiben, wenn man einen Blick auf die Daten wirft? Das wissen wir noch nicht."© Redaktion GoldSeiten.de