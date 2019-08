Den nächsten Goldboom erwarte man in Westafrika

In der Goldbergbaubranche Westafrikas gäbe es "deutliche Investitionsgelegenheiten", so berichtet Moneyweb . Investorenfreundliche Politik könnte Ghana und anderen Ländern innerhalb dieser Region dabei helfen, den nächsten "Goldbergbau-Boom" anzutreiben, meinte Lebohang Sekhokoane vom südafrikanischen Unternehmen Public Investment Corporation (PIC)."Wenn Sie den Goldsektor innerhalb Westafrikas betrachten, dann erkennen Sie, dass dort die Sonne aufgeht", erklärte Sekhokoane in einem Interview. "Wir erwarten mehr Gelegenheiten von Westafrika."Die südafrikanische Goldindustrie, die bisher die Hälfte aller bisher geförderten Bullion weltweit produziert hat, hatte in den letzten Jahren mit geologischen Herausforderungen zu kämpfen. Obgleich einige regulatorische Probleme durch die dortige Regierung behoben wurden, so gäbe es "wenig Anreize" in südafrikanische Goldminen zu investieren, so PIC, das Anteile an AngloGold Ashanti und Gold Fields - zweier bekannter Goldproduzenten des Landes - besitzt.© Redaktion GoldSeiten.de