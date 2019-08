"Super Pit" - Eine neue australische Anlagemünze in Gold und Silber.Das Motiv zeigt Australiens größtes und bekanntestes Goldbergwerk, welches im Tagebau (engl.: Pit) betrieben wird. Die "Super Pit" wurde Ende 1890er Jahre in Betrieb genommen und ist heute der viertgrößte Tagebau der Welt. Die Mine befindet sich in der Region Goldfields-Esperance am Goldfields Highway am südöstlichen Ende von Kalgoorlie-Boulder, der größten Stadt im australischen Outback.Kalgoorlie Consolidated Gold Mines Pty Ltd (KCGM) betreibt die Super Pit Mine, ein Gemeinschaftsunternehmen, das je zur Hälfte Barrick Gold und Newmont Goldcorp Corp. gehört. Die Super Pit erschreckt sich auf einer Länge von 3,5 km, einer Breite von 1,5 km sowie einer Tiefe von 600 Meter. Die 500 Beschäftigten fördern jährlich ca. 700.000 Unzen (23 Tonnen) Gold.Auf der Motivseite ist die beeindruckende Goldmine zu sehen. In der Rundschrift sind neben dem englischsprachigen Münznamen "Super Pit Australia", die Kennzahlen der beiden Münzen zu finden. Beide Anlagemünzen weisen zudem ein neues Sicherheitsmerkmal auf, welches nur mit einer Lupe gefunden werden kann. Dieses ist per Mikrolaser eingraviert und befindet sich im "A" von "Australia".Auf der Wertseite ist das von Jody Clark angefertigte Portrait von Königin Elizabeth II. und dem jeweiligen Nennwert der Münzen zu sehen.Das Gold, das zum Prägen der Goldmünze verwendet wird, stammt direkt aus der Super-Pit-Goldmine - dieses bisher einmaliges Exklusivmerkmal garantiert die australische Münzprägestätte The Perth Mint . Die Feinheit beider 1-Unzen-Exemplare beträgt jeweils 999,9/1000. Während die Goldmünze einzeln gekapselt und die Auflage auf 15.000 Stück begrenzt ist, werden die 100.000 Silbermünzen ungekapselt in Kunststoffröhrchen angeboten.Inwieweit es im Folgejahr zu einer Neuauflage mit einem neuem oder unverändertem Motiv kommt, konnte zum aktuellen Zeitpunk nicht in Erfahrung gebracht werden.© Redaktion GoldSeiten.de