Harte Gold Corp.: Weitere Ausdehnung der Sugar Zone South - SZ-19-276 liefert 23,59 g/t über 2,02 m

Toronto, 14. August 2019 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das "Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt folgendes Explorations-Update.- Weitere Ausdehnung der hochgradigen Entdeckung Sugar Zone South. Gegenwärtig erstreckt sich die Vererzung über 300 m in Streichrichtung sowie 200 m in Fallrichtung und verbleibt in beide Richtungen offen.- Die jüngsten vererzten Abschnitte in den Gebieten Upper Zone von Sugar Zone South enthielten bis zu 23,59 g/t über 2,02 m.- Step-out-Bohrungen setzen die Abgrenzung des Ausmaßes der Sugar Zone South fort. Das Unternehmen erwartet, diese neue Zone bis Ende dieses Jahres in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung aufzunehmen.- Neue Entdeckungen von Vererzungen in den Zonen Flat Lake und TNT lieferten Gold- und Buntmetallgehalte (Kupfer, Zink und Molybdän) entlang eines Trends von insgesamt über 10 km Länge. In diesen Gebieten wurden bisher keine Kernbohrungen niedergebracht. Geophysikalische Erkundungen und Bohrprogramme sind jetzt geplant.- In Flat Lake und südlich des Vorkommens TNT wurden Gold-, Zink- und Kupfergehalte von 253 ppb, 0,79 % bzw. 0,69 % über beachtliche Breiten entdeckt.Stephen G. Roman, President und CEO, sagte: "Das Unternehmen ist vom Gesamtausmaß der Zonen Flat Lake und TNT hinsichtlich Streichlänge und Breite begeistert. Diese Bereiche zeigen ein signifikantes Vorkommen von Sulfiden, was das Potenzial für ein großes vererztes System andeutet."Alle Abbildungen und Tabellen in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.Eine neue hochgradige Zone wird derzeit abgegrenzt und erstreckt sich gegenwärtig über eine Streichlänge von 300 m und 200 m in Fallrichtung. Sie bleibt in beide Richtungen offen. In diesem Zielgebiet werden die Bohrungen zur Abgrenzung der Ressourcen fortgesetzt. Siehe Tabelle in der originalen englischen Pressemitteilung:Diese Tabelle zeigt: Die Bohrkernlängen entsprechen ungefähr 80 % der wahren Mächtigkeit, die Analyseergebnisse sind nicht gedeckelt. Proben mit über 10 g/t Gold wurden nach dem Sieben mit Metallsieben mittels Brandprobe analysiert.Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Longitudinalprojektion - Vererzung in Minennähe.In zwei neuen Gebieten, lokal bekannt als Flat Lake Zone und TNT Zone, wurde eine signifikante Vererzung identifiziert. Diese beiden Zonen befinden sich am Nordende der Liegenschaft Sugar Zone, ungefähr 18 km nordöstlich bzw. 12 km nördlich der Mine Sugar Zone.In Flat Lake beherbergen die "West Lake Showings" (Vorkommen) mehrere vererzte Aufschlüsse, die sich aus alterierten mafischen und in geringem Umfang ultramafischen Vulkaniten zusammensetzen. Diese sind wechsellagernd mit vererzten Eisenformationen und werden von mehreren alterierten Feldspatporphyr- und Gabbro-Intrusionsgängen/Lagergängen durchzogen. Viele der Aufschlüsse beherbergen mehrere schmale (<10-15 cm) vererzte Quarzgänge. In diesem Gebiet durchgeführte begrenzte Gesteinsprobenahmen lieferten anomale Goldgehalte von bis zu 110 ppb. Dies weist daraufhin, dass im Gebiet Flat Lake die Goldvererzung in den alterierten vererzten Gesteinen vorkommt. Die ICP-Ergebnisse für diesen Bereich stehen noch aus.In der Zone TNT wurden drei alterierte vererzte Vorkommen entlang eines 4,0 km langen anomalen Trends identifiziert. Basierend auf der luftgestützten EM-Magnetik scheint diese Anomalie aus zwei getrennten, aber parallelen EM-Magnetik-Horizonten zu bestehen. Das Vorkommen TNT besteht aus stark alterierten mafischen Vulkaniten mit starker Verkieselung und Quarzgangbildungen. Es kommen bis zu 30 % Sulfide vor, die Pyrit, Magnetkies, etwas Kupferkies, Molybdän und Zinkblende umfassen. Das Vorkommen "A" besteht aus alterierten mafischen Vulkaniten und alterierten Feldspat-Porphyren, die den Gesteinsarten im Gebiet Flat Lake ähnlich sind, insbesondere aufgrund der starken Muskovit- und Serizit-Alteration, bis zu 10-20 % Quarz-Äderchen und 1-3 % Pyrit-Magnetkies (Py-Po). Das Vorkommen "B" besteht aus gescherten und alterierten mafischen Vulkaniten mit 10 % Quarzgangbildungen und 1-2 % Py-Po. Das Vorkommen "TNT" und das Vorkommen "A" decken sich mit den EM- und Magnetik-Anomalien, während das Vorkommen "B" mit einem Magnetik-Tief in Zusammenhang steht, was auf das Vorhandensein einer alterierten vererzten Zone schließen lässt, in der es zu einer Zerstörung des Magnetits kam. Die Vorkommen "A" und "B" befinden sich 1,0 km bzw. 1,8 km nordöstlich des Vorkommens TNT.Anomale Goldgehalte im Bereich von 16 ppb bis 40 ppb und bis zu einem Höchstwert von 253 ppb (Vorkommen B) wurden aus Gesteinsproben gewonnen, die entlang des 4,0 km langen anomalen Trends gesammelt wurden, der durch geophysikalische Verfahren und die Maximos AI-Technologie identifiziert wurde. Ferner zeigen Gesteinsproben aus dem Vorkommen TNT starke Zinkgehalte von bis zu 0,79 %, Kupfergehalte von bis zu 0,69 % sowie Molybdän, ähnlich wie im Hemlo-Gebiet. Die ICP-Ergebnisse für die Vorkommen A und B stehen noch aus. Es werden jedoch ähnliche Buntmetallgehalte erwartet, da in jedem der drei Bereiche ähnliche alterierte und vererzte Gesteinsarten entdeckt wurden.Die Zonen Flat Lake und TNT repräsentieren einen bisher unbekannten alterierten und vererzten Horizont mit anomalen Gold- und Buntmetallgehalten, die über eine Streichlänge von mehr als 10 km vorkommen. Bisher wurden in diesem Trend keine Kernbohrungen durchgeführt. Zusätzliche geophysikalische Erkundungen, Prospektionsarbeiten und Bohrungen sind für diese aufregenden neuen Entdeckungsgebiete geplant.Weitere Abbildung zeigt: Entdeckungsziele Flat Lake Zone und TNT Zone.Das Unternehmen hat ein Programm zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (Quality Assurance and Control, "QA/QC") implementiert, um zu gewährleisten, dass die Probennahme und die Analyse der Bergbau- und Explorationsarbeiten gemäß der Branchenstandards durchgeführt werden. Bohrkerne werden halbiert. Eine Kernhälfte wird an Activation Laboratories in Thunderbay, Ontario, geschickt, während die andere Hälfte für zukünftige Nachprüfungen im Kernlager des Unternehmens in White River, Ontario, verbleibt. Schlitz- und Gesteinssplitterproben wurden an das Wesdome Mines Labor in Wawa, Ontario, geschickt. Zertifizierte Referenzstandards und Leerproben werden dem Probenstrom in regelmäßigen Abständen zugegeben und als Teil des QA/QC-Programms kontrolliert. Die Goldanalyse erfolgt mittels der Brandprobe mit anschließender Atomabsorptionsanalyse, Gewichtsanalyse oder Pulp Metallics.Robert Kusins, P. Geo., Harte Golds Senior-Ressourcengeologe, ist die qualifizierte Person des Unternehmens. Er hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung vorbereitet, die Zusammenstellung überwacht oder genehmigt. Harte Gold ist Ontarios jüngster Goldproduzent mittels ihrer sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Mine Sugar Zone in White River, Ontario. Unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 3,0 g/t Au umfasst die Mineralressourcenschätzung, datiert den 19. Februar 2019, eine angezeigte Mineralressource von 4.243.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 8,12 g/t für 1.108.000 Unzen enthaltenem Gold und eine geschlussfolgerte Mineralressource von 2.954.000 Tonnen mit einem Gehalt von 5,88 g/t für 558.000 Unzen enthaltenes Gold.Mit Wirkung vom 15. Februar 2019 wurde eine Machbarkeitsstudie gemäß NI 43-101 für die Mine Sugar Zone durchgeführt, in der die Gesamtvorräte von 3.879.000 Tonnen mit einem Gehalt von 7,1 g/t Au für 890.000 Unzen Gold berechnet wurden. Die Exploration auf der 79.335 Hektar umfassenden Liegenschaft Sugar Zone, die einen signifikanten Grünsteingürtel abdeckt, wird fortgesetzt.Stephen G. Roman, President and CEOTel. +1-416-368 0999E-Mail: sgr@hartegold.comShawn Howarth, VP Corporate DevelopmentTel. +1-416-368 0999E-Mail: sh@hartegold.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.