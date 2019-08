Monument Mining Ltd. beginnt auf dem Goldprojekt Murchison mit einer strukturgeologischen 3D-Studie

VANCOUVER, 15. August 2019 - Monument Mining Ltd. Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ("Monument" oder das "Unternehmen") gibt den Beginn einer strukturgeologischen 3D-Studie auf dem Goldprojekt Murchison bekannt. Diese Studie wird gemäß der Murchison-Entwicklungsstrategie im Rahmen der Explorationsarbeiten durchgeführt. Das Goldprojekt Murchison befindet sich über die vollständig in Unternehmensbesitz befindliche australische Tochtergesellschaft Monument Murchison Pty Ltd zu 100 % im Besitz von Monument Mining Ltd. und umfasst die Projekte Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra im australischen Bundesstaat Western Australia.Das Goldprojekt Murchison verfügt über historische Ressourcen von 640.000 Unzen Gold und ein voll funktionsfähiges Camp. Von der Akquisition im Februar 2014 bis dato wurden allein in Burnakura gemäß NI43-101-Standards 381.000 Unzen Gold in aktuelle Ressourcen umgewandelt oder entdeckt. Die bestehende Goldaufbereitungsanlage in Burnakura ist jetzt mit einer neu konzipierten und renovierten dreistufigen Brechanlage für die Produktion aufgerüstet worden und kann am Standort Burnakura in Betrieb genommen werden. In den letzten Jahren wurden mehrere Studien für einen möglichen frühzeitigen Produktionsbeginn mit positiven Ergebnissen durchgeführt. Auf dieser Grundlage hat das Unternehmen beschlossen, den Goldbestand weiter zu erhöhen, um die wirtschaftlichen Ergebnisse mit einer Explorationsstrategie zu optimieren, die auf die Erkundung eines größeren Goldsystems abzielt.Im Geschäftsjahr 2019 setzte das Unternehmen das Sammeln und Zusammenstellen aller historischen und aktuellen geologischen Daten fort und schloss die strukturgeologische 2D-Modellierung und -Interpretation ab, die erste Explorationsziele geliefert hat. Ein Explorationsprogramm zum Test der Ziele wurde dem Management zur Überprüfung vorgelegt.Das Hauptexplorationspotential liegt tief in mehreren historischen Tagebaugruben und in den umliegenden Gebieten. Folglich wurde jetzt mit einer strukturgeologischen 3D-Studie begonnen, um für das Bohrprogramm die Generierung von Tiefbohrzielen zu unterstützen. Die führenden Strukturgeologen, Dr. Jun Cowan (JunCowan) und Dr. Oliver Kreuzer (X-plore GeoConsulting), werden die Studie durchführen, die eine 3D-Vermessung, Datenanalyse, 3D-Modellierung und Auswertung auf den Projekten Burnakura und Gabanintha umfasst. Die Fertigstellung wird in 6 Wochen erwartet (Siehe Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung, Projektlageplan).Als ein Ergebnis würde es uns der tektonische Aufbau ermöglichen, ein minennahes Ziel für kurzfristige praktische Bohrungen zur Erweiterung der Ressource festzulegen und potenzielle Ziele für die langfristige Perspektive von Monument Mining zu generieren.Ein diese Pressemitteilung begleitendes Foto finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e18145f-506f-4fff-b442-2c40de38bf5f oder in der originalen englischen Pressemitteilung.Bis dato wurden in den Tagebaugruben Kartierungen mit Schwerpunkt auf Strukturmessungen durchgeführt. Diese Arbeiten werden in ein 3D-Strukturmodell integriert. Die Ergebnisse der Studie werden direkt als Leitfaden dienen und Ziele für ein Folgebohrprogramm liefern.Zusätzlich zum untertägigen Ressourcenpotenzial wird ebenfalls eine regionale Zielerfassungsstudie für neue Entdeckungen durchgeführt. Dafür werden vorliegende Gravitations-, Magnetik- und elektromagnetische Daten verwendet werden, die von Dr. Amanda Buckingham (Fathom Geophysics) speziell gefiltert wurden. Spezielle Filtertechniken werden verwendet, um ungetestete Strukturen in günstigen geologischen Milieus zu identifizieren. Es wird erwartet, dass auf diesen entwickelten Zielen ebenfalls gebohrt wird.Monument Mining Ltd. (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen. 