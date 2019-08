USA: Bestände der Staatsanleihen im Juni 2019

Das Finanzministerium der Vereinigten Staaten gab kürzlich die aktuellen Zahlen zu den Beständen an Staatsanleihen bekannt, die zum Juni 2019 von ausländischen Gläubigern gehalten wurden. Diesen Daten zufolge ist diesmal Japan der größte Auslandsgläubiger der USA.Im vorherigen Monat, Mai 2019, stand noch China an der Spitze mit Anleihen im Wert von 1.110,2 Milliarden US-Dollar. Das Reich der Mitte erhöhte seine Bestände im Juni zwar auf 1.112,5 Milliarden US-Dollar, also um 2,3 Milliarden US-Dollar, blieb jedoch hinter Japan mit Beständen über 1.122,9 Milliarden US-Dollar zurück.Japan hatte seine Staatsanleihen im Vergleich zum Vormonat um insgesamt 21,9 Milliarden US-Dollar von den 1101,0 Milliarden US-Dollar erhöht.An dritter Stelle folgte das Vereinigte Königreich mit Staatsanleihen im Wert von 341,1 Milliarden US-Dollar und Brasilien auf dem vierten Platz mit 311,7 Milliarden US-Dollar; beide Länder hatten ihre Bestände verglichen zu Mai 2019 erhöht.Die gesamte Auslandsverschuldung der USA belief sich laut Angaben auf 6.636,3 Milliarden US-Dollar. Dies stellt einen leichten Anstieg im Vergleich zu den 6.539,1 Milliarden US-Dollar dar.© Redaktion GoldSeiten.de