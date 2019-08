Unsicherheit unterstützt Goldpreis; Maßnahmen gegen Rezession erwartet

Der Aktienmarkt erholte sich heute, doch die Sorgen um den Handelskrieg zwischen USA und China bleiben weiterhin bestehen, nachdem China neue Gegenmaßnahmen gegen die neuen US-Zölle angedroht hat, so berichtet Investing.com . Zudem würden aktuell stattfindende Proteste in Hongkong die Beziehung zwischen den beiden Ländern weiter verkomplizieren.Investoren warten nun auf eine deutlichere Lockerung seitens der Zentralbanken, vor allem durch die US-amerikanische Federal Reserve, bevor sie sich letztlich deutlicher gegenüber dem gelben Edelmetall positionieren werden. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, wird am 23. August eine Ansprache in Jackson Hole, Wyoming halten, bei der die Herausforderungen der Geldpolitik angesprochen werden sollen."Die allgemeine Unsicherheit des Handelskonflikts ist hoch und wir erwarten in den nächsten Wochen und Monaten zudem Zentralbankmaßnahmen gegen eine mögliche Rezession", erklärte Norbert Ruecker von Julius Baer. "Das sollte den Goldpreis auf seinem aktuellen Niveau unterstützen."© Redaktion GoldSeiten.de