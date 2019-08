Defla X - Langsam wird es fad

US-Immobilienzahlen werden schlechter, Frucht und Tun der US- Zentralbank.Ansonsten US-Wirtschaftszahlen weiter abflauend, wie in der letzten Woche berichtet mit bereits deflatorischem Produktionskostenpreisindex. Der so und dadurch (durch die Aufwertung des von der FED viel zu hart gefahreren USD) in die Zange genommene Präsident kann wirtschaftssachlich nur mit Zöllen antworten, die er aber sichtbar nicht will. Anders ist bei überteuertem Wechselkurs Wettbewerbsfähigkeit nicht herstellbar.Mangelnde industrielle Wettbewerbsfähigkeit erodiert wiederrum die Steuerbasis und das führt dann zu Defiziten im Staatshaushalt. Und daher wurde wieder einmal die Einführung von verschärften Zöllen gegen China zwar nicht aufgehoben, aber verschoben.Entsprechend positives Zucken des S&P 500 wie aller Aktienmärkteund, wie wir schon lange schreiben, IN DER REGEL (nicht im ersten Schock) war das auch für Goldund Palladiumzumindest nicht schlecht. Beide sind ja auch positiv gepolte Rohstoffe.Silber etwas "geldiger"Staatsanleihenkurse gedämpfterCryptos weinen zumindest auch nicht über eine Entspannung im pribatbanklichen und Margin-Kreditmultiplikator.Aber der reicht eben nicht nach Jahren der gezielten und systematischen Geldmengenvernichtung. Überall droht Rezession, die, der sie angerichtet haben, müssen sie beheben und das sind die "Taperer“ und Tightener" von bekannter Stelle.Vorher kann es nirgendwo Entspannung geben.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.