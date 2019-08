Goldumfrage: Es bilden sich Risse im Goldbullenmarkt

Nachdem das gelbe Edelmetall nun drei Wochen hintereinander Zunahmen verzeichnete, scheinen sich nun erste Risse innerhalb des bullischen Goldmetiers zu bilden; vor allem bei den Analysten der Wall Street, wie aus der wöchentlichen Umfrage von Kitco News zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen hervorgeht.Diesmal nahmen insgesamt 17 Marktexperten an der Umfrage der Wall Street teil. Von diesen waren 10 Befragte (59%) der Meinung, dass Gold in dieser Woche steigen wird. Währenddessen meinten drei Analysten (18%), dass sie bearisch gegenüber dem gelben Metall eingestellt seien. Weitere vier Teilnehmer (24%) erwarteten Seitwärtsbewegungen.Zudem stimmten ebenso 1.140 Kitco-Leser ab. Davon waren 815 (71%) der Meinung, dass der Goldpreis in dieser Woche steigen wird. Weitere 168 (15%) der Befragten erwarteten einen Rückgang des Goldpreises. Die verbleibenden 156 (14%) prognostizierten einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de