Armstrong Economics: Der Krise entgegen

Wie Martin Armstrong auf seiner Webseite Armstrong Economics berichtet, befinde sich die Welt derzeit in einer "Midlifecrisis." Asien sei darum besorgt, dass sich China in die Proteste in Hongkong einmischen wird.Es bestehe die Gefahr, dass China tatsächlich Truppen nach Hongkong schicken wird und dies eine Vertrauenskrise innerhalb der asiatischen Region auslösen könnte. Eine derartige Krise könnte zu einem Wertrückgang des Yuan und einem noch stärkeren Kurseinbruch in Hongkong führen.Die EU sei währenddessen mehr darauf fokussiert, ihre Macht beizubehalten und alles daran zu setzen, die europäische Wirtschaft unter der verrückten Idee zu begraben, Europa auf halbherzige Art und Weise zu föderalisieren.Der ehemalige Finanzminister Englands, Philip Hammond, beschuldige zudem den derzeitigen Premierminister, jegliche Möglichkeit auf einen neuen Brexit-Deal zu sabotieren, indem er Forderungen an die EU stelle, die diese niemals akzeptieren würde.Armstrong erklärt, dass es zweifelsohne Deutschland sei, das die meisten Verluste im Falle eines Brexits zu verzeichnen hätte, ebenso wie Irland, dass gegen die Einführung einer EU-Version der "Berliner Mauer" ist.Gleichzeitig gelten die USA als sicherer Hafen, während Chaos in Asien und Europa herrscht. Das wiederum könnte den Dollar auf Rekordhochs schicken, indem schwindelerregende Panik geschaffen wird.© Redaktion GoldSeiten.de