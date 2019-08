Harmony Gold notiert an Schaltstelle

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. notiert am Widerstandsbereich bei rund 3,00 USD je Anteilsschein. Im Bereich dieses Levels wird, insbesondere im Tagesschart ersichtlich, dass ein Stückweit die Anschlussnachfrage fehlt. Hier kann nur ein weiter explodierender Goldpreis helfen. Schauen wir uns jedoch die Details genauer an. Mehr dazu im Fazit.Nach bislang rund 22%iger Performance allein im August, können sich die Bullen wahrhaftig glücklich schätzen. Dennoch verbleibt nach einer Performance von in Summe knapp 100% seit dem Mai-Tief bei 1,57 USD durchaus etwas Potenzial zum durchschnaufen. Daher könnte sich eine weitere Konsolidierung bis in den Bereich von 2,70 USD anschließen, bevor die Bullen wieder deutlicher aufdrehen, um oberhalb des letzten Reaktionshochs bei 3,10 USD die nächste Stufe der Rally-Bewegung bis 3,35 USD zu zünden.Oberhalb davon erlauben sich sogar mittelfristig weitere Zugewinne bis zum Kreuzwiederstand bei 4,75 USD.Demgegenüber steht eine Ausdehnung der möglichen Konsolidierung unter das Unterstützungsniveau von 2,70 USD. Bereits Kurse unter 2,60 USD erlauben direkt weitere Anschlussverluste bis zur Unterstützungslinie bei 2,35 USD. Dort erscheint eine Stabilisierung denkbar.Fällt diese hingegen aus, müsste man sich auf eine preislich- wie zeitlich ausgedehntere Korrektur einstellen. Unterhalb des Levels von 2,35 USD müsste man nämlich mit einer Schwächephase bis mindestens 2,00 USD und ggf. tiefer bis zum Niveau bei 1,70 USD kalkulieren.Eine weitere Schwächephase erscheint denkbar und so sollte man sich als bullisch ausgerichteter Marktteilnehmer im Bereich von 2,70 USD auf die Lauer begeben. Von dort ausgehend könnte der nächste Schub über 3,10 USD hinaus erfolgen, um im weiteren Verlauf die Kursziele bei 3,35 USD und darüber - aus mittelfristiger Betrachtung heraus - das Level von 4,75 USD anzusteuern.Rücksetzer bis 2,70 USD erscheinen gut möglich. Unterhalb von 2,60 USD sollte man sogar von weiteren Verlusten bis zur Horizontalunterstützung bei 2,35 USD ausgehen. Ein Abtauchen darunter dürfte den Korrekturmodus aktivieren, sodass Anschlussverluste bis 2,00 bzw. 1,70 USD möglich werde könnten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.