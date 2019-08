Inflationsschutz mit Aktien? Eher der Weg zur totalen Wertvernichtung!

1:00 Große Bewegung beim Gold auf 1.535 Dollar, US Renditen komplett negativ

2:00 Gold ist in den meisten Währungen am Rekordhoch, sogar in Euro!

2:55 Wilde Börsenschwankungen gingen dem Crash von 1987 voraus

3:55 US Aktien sind völlig überteuert, teurer als 1987, 2000 und 2007

5:20 Gelddrucken wird den Markt nicht retten

6:05 Negative Zinsen in USA? Möglich!

6:25 Anleihen mit negativer Rendite, ein Widerspruch in sich!

7:10 Zusammenbruch des Anleihemarktes wird Zinsen über 20% treiben

7:30 Was passiert mit Aktien während einer Hyperinflation?

7:55 Deutsche Aktien in Papiermark, nur aufwärts

8:50 Starker nominaler Anstieg, aber realer Verlust von bis zu 97%!

9:45 Standardaktien vernichten in einer Hyperinflation das Vermögen!

10:30 Die Situation der deutschen Industrie war speziell

11:00 In der kommenden Inflation wird es anders laufen, einbrechende Verkäufe

12:30 Nur Gold ist keine Verbindlichkeit eines Dritten

13:10 Börsenwert US Aktien - 75 Billionen USD, globale Anleihen 100 Billionen Dollar

13:45 Dem gegenüber stehen 880 Mrd. Dollar Investmentgold (ca. 20.000 t)

14:20 Globale Verschuldung: 250 Billionen Dollar

15:00 Der Geldzusammenbruch wird die Asset-Blasen einstürzen lassen

Egon von Greyerz von Matterhorn Asset Management AG stellt sich den Fragen von Jan Kneist.Gold schiebt sich über 1.500 Dollar, US Aktien brechen stark ein. Dunkle Vorzeichen für den Herbst. Immer mehr negativ rentierliche Bonds sprechen für Gold. Sind Standardaktien ein Vermögensschutz in der Hyperinflation? Weimar-Deutschland beweist das Gegenteil! Aber die Weimarer Republik war in einer Sondersituation. Diesmal wird die Geldvernichtung global stattfinden. Es gibt keinen anderen Vermögensschutz als physisches Gold.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.