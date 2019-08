Treffen der Fed, Protokolle von Zentralbanken im Fokus

Trader erwarten nun das kommende Jackson-Hole-Symposium in Wyoming und ein Rede vom Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, wie Investing.com berichtet. Das jährliche aus Zentralbankern und politischen Entscheidungsträgern bestehende Treffen der Fed, das von Donnerstag bis Samstag stattfinden soll, wird im Fokus stehen. Es könnte weitere Hinweise darauf liefern, ob es weitere Zinskürzungen geben wird.Zuvor wird die Fed am Mittwoch jedoch das Protokoll ihres Treffens vom 30. bis 31. Juli veröffentlichen; am folgenden Freitag gilt Powells anstehende Rede als Highlight dieser Woche. Die Europäische Zentralbank hingegen wird ihr Protokoll vom Juli am Donnerstag veröffentlichen.Barani Krishnan, Rohstoffanalyst bei Investing.com, bemerkte eine Abschwächung der kürzlichen Goldrally und meinte, dass Investoren nach weiteren Zeichen für eine lockere Geldpolitik Ausschau halten würden, bevor sie neue Long-Position einnehmen werden.© Redaktion GoldSeiten.de