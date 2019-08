Jim Cramer: Gold ist der klassische, sichere Hafen für Ihren Reichtum

Investoren sollten 10% ihres Vermögens in Gold investieren, erinnert Jim Cramer von Mad Money. "Jeder sollte 10% seines Vermögens in Gold investieren, das ist für mich in Ordnung", erklärte Cramer während einer Gesprächsrunde am Donnerstag, so berichtet Kitco News Zudem hält er die Aktien der Unternehmen Agnico Eagle und Barrick Gold für eine Top-Wahl, während er die Aktien von Kirkland Lake Gold ebenfalls mögen würde. Zu Beginn dieser Woche hatte Cramer zuvor Gold als sicheren Hafen gegenüber Staatsanleihen angepriesen."Warum nicht etwas besitzen, das keine Rendite abwirft und seinen Wert behält, anstatt etwas zu besitzen, das eine negative Rendite besitzt und seinen Wert nicht beibehält?", erklärte er in einem Interview. "Es ist lächerlich, kein Gold zu besitzen, wenn Sie aus irgendeinem Land dieser Erde stammen - mit Ausnahme vielleicht der USA.""Die Menschen werden Edelmetalle weiterhin als Absicherung gegen wirtschaftliches Chaos erwerben... Es ist der klassische, sichere Hafen für ihren Reichtum, und das ist ungemein vorteilhaft für Goldbergbauunternehmen," fügte Cramer hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de