Mark Mobius: Langfristiger Goldpreistrend verläuft nach oben

Der erfahrende Fondsmanager Mark Mobius, sieht ein starkes Argument dafür, dass Gold in einem Umfeld, in dem die Zentralbanken die Geldpolitik stetig lockern, langfristig eine überdurchschnittliche Leistung hinlegen könnte, so berichtet Forexlive In einem Interview mit Bloomberg erklärte er: "Ich denke, dass man bei jedem Preisniveau kaufen sollte, um ehrlich zu sein. Der langfristige Trend des Goldpreises verläuft nach oben und das sage ich, da die Geldmenge ebenfalls stetig steigt. Und mit ihren Bemühungen, die Zinsen zu senken, werden die Zentralbanker nur noch mehr Geld drucken."Mobius erklärte zudem, dass Investoren etwa 10% physisches Gold in ihrem Portfolio halten sollten. Sein Argument mache Sinn und sei teilweise Grund dafür, dass Gold seit Juni aus dem 1.200-Dollar-Bereich auf den aktuellen Preis angestiegen sei.