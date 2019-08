Schweiz: Edelmetallaußenhandel im Juli 2019

Die Eidgenössische Zollverwaltung der Schweiz ( EZV ) veröffentlichte vor kurzem die neuesten Zahlen zum Außenhandel mit Gold, Silber und Münzen im Juli 2019. Den Angaben zufolge verzeichnete die Schweiz Nettoimporte in Höhe von 289,4 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von 6,97 Milliarden Franken. Die Nettoexporte beliefen sich in dem Zeitraum auf 264,3 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von 5,3 Milliarden Franken.Den Daten der EZV zufolge beliefen sich die Nettoeinfuhren der Schweiz im Juli 2019 auf 215,2 Tonnen Gold im Wert von 6,93 Milliarden Franken. Das Nettovolumen der Goldausfuhren betrug im siebten Monat 120,2 Tonnen im Wert von 5,3 Milliarden Franken.Das Hauptbezugsland der Schweiz waren im siebten Monat des Jahres die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Goldeinfuhren aus dem Land beliefen sich auf 27,9 Tonnen. Die zweitgrößten Goldimporte kamen aus Usbekistan; 19,9 Tonnen Gold aus Usbekistan importierte die Schweiz. Zu den Hauptbezugsländern der Schweiz zählt auch im Juli wieder Argentinien, das 17,9 Tonnen Gold in die Schweiz lieferte.Aus den Angaben geht hervor, dass die mit Abstand größten Exporte der Schweiz im Juli 2019 in das Vereinigte Königreich gingen. Laut EZV betrug das Nettovolumen der Exporte in das Vereinigte Königreich 90,7 Tonnen Gold. Dies entspricht ca. 75,46% der gesamten Goldexporte der Schweiz im Juli 2019. Weiterhin exportierte die Schweiz 10,03 Tonnen Gold nach China und ca. 8 Tonnen Gold nach Indien.Die Silberimporte der Schweiz beliefen sich im siebten Monat des Jahres auf 39,3 Tonnen netto im Wert von 20,1 Millionen Franken. Den Daten zufolge war Italien mit 12,3 Tonnen Silber das Hauptbezugsland der Schweiz in diesem Zeitraum.Das Nettovolumen der Silberexporte betrug im Juli 2019 139,9 Tonnen im Wert von 69,5 Millionen Franken. Die Schweiz lieferte 82,2 Tonnen Silber und damit etwa 58,76% ihrer gesamten Nettosilberausfuhren nach Deutschland.© Redaktion GoldSeiten.de