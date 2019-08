Fortuna Silver ist grandios gescheitert

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Silberminenunternehmen Fortuna Silver Mines Inc. konnte nach langer und relativer Schwäche im Juli dann doch noch deutlich überzeugen und schoss beachtlich gen Norden. Hierbei wurde punktuell die obere Trendlinie des Abwärtstrendkanals touchiert und seither zeigt sich der Kurs klar schwächer. Weitere Rücksetzer können dabei nicht ausgeschlossen werden, doch dazu mehr im Anschluss.Die Überwindung des Widerstandsbereichs von 3,40 bis 3,60 USD ließ hohe Erwartungen laut werden und tatsächlich attackierte bzw. überwand die Aktie sogar temporär die obere und zugleich deckelnde Trendlinie des Abwärtstrendkanals. Die Freude darüber währte allerdings nur kurz und so fiel der Kurs auch ebenso rasch wieder zurück und tauchte wieder in den Abwärtstrendkanal ein. Seither dominieren die Verluste und eine Ausdehnung dieser bis zur Unterstützung bei 2,90 USD erscheint wahrscheinlich.Von dort ausgehend könnte eine neue Angriffswelle erfolgen. Falls nicht, droht jedoch unterhalb von 2,80 USD eine weitere Verlustwelle bis 2,45 USD und ggf. in Richtung der Tiefs vom Mai bzw. Juni im Bereich von 2,10 USD. Eine Stabilisierung um 2,90 USD erlaubt hingegen die bereits erwähnte Attacke und könnte die Notierungen erneut in Richtung des Niveaus bei 3,60 USD antreiben.Ein erneuter Ausbruch über die Abwärtstrendlinie des Kanals, mit Kursen über 3,80 USD, könnte dann sogar das letzte Hoch bei 4,09 USD einstellen. Denn die eigentliche und darüber befindliche Widerstandszone befindet sich bei 4,40 USD. Ein Ausbruch über 3,80 USD verspricht folglich tendenzielles Potenzial von 0,60 USD je Anteilsschein.Aktuell erscheinen weitere Verluste bis zur Unterstützung bei 2,90 USD denkbar. Dort bietet sich allerdings eine hervorragende Chance für alle bullisch ausgerichteten Marktteilnehmer. Gelingt nämlich die Stabilisierung, könnte sich eine Attacke auf 3,60 USD eröffnen, welche gefolgt mit einem Ausbruch über 3,80 USD sogar weiteres Potenzial bis 4,40 USD verspricht.Mitsamt der Trendbestätigung sollten kurzfristige Verluste bis 2,90 USD eingeplant werden. Unterschreitet die Aktie im weiteren Verlauf auch noch das Niveau von 2,80 USD, sollte man mit einer Ausdehnung der Korrektur bis 2,45 USD und ggf. noch tiefer bis in den Bereich um 2,10 USD rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.