Stand der europäischen Goldbestände in KW 33

Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte gestern den aktuellen konsolidierten Ausweis des Eurosystems per 16. August 2019. Gemäß diesen Zahlen wurde die Position Gold und Goldforderungen in der 33. Kalenderwoche erhöht.Die Position wuchs somit um 1 Millionen Euro auf mittlerweile 431.859 Millionen Euro an. Grund dafür war der Kauf einer Goldmünze durch eine Zentralbank innerhalb des Eurosystems.Des Weiteren belief sich die Nettoposition in Fremdwährungen in der 33. KW auf insgesamt 288,3 Milliarden Euro und nahm somit um 0,3 Milliarden Euro im Vergleich zur Vorwoche ab.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der EZB finden Sie in der Pressemitteilung © Redaktion GoldSeiten.de