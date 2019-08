Centerra Gold Inc. noch nicht satt nach mehr als 150%

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Centerra Gold zögerte über eine lange Zeit mit klaren Impulsen. Obgleich nach dem Crash von 2012 bis zum Tief des Jahresausklangs 2013 die Stimmung einem Untergang glich. Schob sich seit 2014 der Kurs über vier Jahre hinweg in eine zähe Seitwärtsphase, welche im nochmaligen Ausverkauf bis Ende 2018 eskalierte. Seither trumpften die Bullen auf und diesem Sachverhalt wollen wir uns im Nachgang zuwenden.Im Bereich um 3,30 EUR startete vom September bis November 2018 eine Bodenbildung, welche sich in die bisherige Rally von in der Spitze mit mehr als 155% entpuppte. Aktuell erfolgt wieder eine kleinere Konsolidierung auf hohem Niveau, welche sich durch einen Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshochs als nächste Zündung gen Norden erweisen könnte. Oberhalb von 8,23 EUR erlaubt sich dabei weiterer Spielraum bis zum Widerstand bei 9,80 EUR, bevor darüber das zweistellige Level bei 10,60 EUR anvisiert werden dürfte.Im Bereich von 7,50 EUR ist die Aktie generell gut abgesichert und sollte sich im Fall größerer Gewinnmitnahmen dort fangen können. Unterhalb der Marke von 7,00 EUR kippt das charttechnische Bild hingegen deutlicher ins Negative. Relativ zügig wären dann Kursverluste zum Unterstützungsbereich von 6,25 bis 6,50 EUR einzukalkulieren. Dort wartet neben einer Horizontalunterstützung auch die Aufwärtstrendlinie seit November 2018. Diese in Verbindung bilden eine starke Kreuzunterstützung mit der Wahrscheinlichkeit einer dortigen Stabilisierung.Ob dies dann allerdings das Finale wäre, müsste sich erst durch eine nachhaltige Bodenbildung oder ggf. schnelle V-Umkehr zeigen. Doch erscheint dieses negative Szenario aktuell wenig wahrscheinlich im Kontext der bisherigen Erholungsbewegung.Die aktuell laufende Konsolidierung auf hohem Niveau könnte mit einem Ausbruch über 8,23 EUR, sprich einem neuen Mehrjahreshoch, rasch enden. Aufgrund des darüber liegenden luftleeren Raums verspricht sich dann nochmaliges Aufwärtspotenzial bis 9,80 EUR und dem folgend bis 10,60 EUR.Sollte sich die gegenwärtige Konsolidierung ausdehnen wollen, so erscheint ein Test der Marke rund um 7,50 EUR wahrscheinlich. Dort sollte man genau aufpassen. Eine weitere Schwäche bis unter 7,00 EUR würde nämlich Anschlussverluste bis zum Unterstützungsbereich von 6,25 bis 6,50 EUR in Aussicht stellen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.