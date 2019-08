Platin - Bullenflagge als letzte Chance

Anfang April stoppte ein kurzfristiger Aufwärtstrend bei Platin am Widerstand bei 912 USD und der Wert wurde im Anschluss von einer starken Verkaufswelle erfasst und fast bis an die zentrale Unterstützung bei 775 USD gedrückt. Dort etablierte sich allerdings eine Erholung, die das Edelmetall bis an den Widerstand bei 868 USD und kurzzeitig bereits darüber führte. Seit Anfang August wird dieser Konter in Form einer bullischen Flagge korrigiert.Nach der jüngsten Verteidigung der Unterstützung bei 831 USD erreicht die Korrektur der letzten Tage die Hürde bei 845 USD. Sollte sie überwunden werden, könnte auch die Oberseite der bullischen Flagge durchbrochen und die Barriere bei 868 USD angesteuert werden. Stoppt der Anstieg auf diesem Niveau, wäre mit einer weiteren massiven Abwärtsbewegung zu rechnen. Gelingt den Bullen dagegen der Ausbruch über 868 USD, dürfte eine Kaufwelle den Abwärtstrend der letzten Monate neutralisieren und direkt über 885 USD und an den zentralen Widerstand bei 912 USD führen.Kann das aktuelle Niveau dagegen nicht gehalten werden und fällt Platin unter 831 USD zurück, wäre ein Einbruch bis 806 USD zu erwarten. Denn nach wie vor ist der Abwärtstrend seit April dominant und sein mittelfristiges Ziel bei 775 USD im Rahmen einer weiteren Schwächephase jederzeit erreichbar.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG