Goldpreis sinkt leicht; Investoren warten ab

Vor dem mit Spannung erwarteten Symposium der US-Notenbank Federal Reserve in Jackson Hole sank der Goldpreis am Mittwoch in Asien leicht, berichtet Investing.com . Sowohl die Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank werden diese Woche noch Protokolle ihrer letzten Sitzungen im Juli veröffentlichen, während der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, eine Rede am Freitag in Jackson Hole halten wird.Analysten glauben, dass Powells Rede ein unbekanntes Risiko für eine stärkere Konsolidierung in Gold oder weitere Unterstützung bieten werde. "Wir erwarten ein Feuerwerk am Freitag", sagte Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank.Barani Krishnan, leitender Rohstoffanalyst bei Investing.com, bemerkte eine Abschwächung der Goldrally und sagte, dass Investoren auf mehr Hinweise für geldpolitische Lockerung der Zentralbanken warteten, möglicherweise aus Jackson Hole, bevor sie neue Long-Positionen einnehmen.Investoren erwarten auch weitere Neuigkeiten von der Handelsfront zwischen den USA und China. Die USA verlängerten am Dienstag eine Lizenz für den chinesischen Konzern Huawei um vorerst weiter mit US-Unternehmen handeln zu dürfen. Dieser Schritt schien die Spannungen mit Peking zu lockern, doch US-Präsident Trump, der wiederholt erklärte, er wäre "nicht bereit" für ein Handelsabkommen, sagte, dass er "sich mit China anlegen" müsse, selbst wenn es kurzfristige Auswirkungen auf die US-Wirtschaft hätte.© Redaktion GoldSeiten.de