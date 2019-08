Gold und Frachtindex deuten auf Rally der Industriemetalle hin

Der Goldpreis kehrte sich im April 2001 nach oben um und der GYX tat dasselbe im November desselben Jahres.



Der Goldpreis kehrte sich von Oktober bis November 2008 nach oben um und der GYX tat dasselbe von Februar bis März 2009.



Der Goldpreis kehrte sich im Dezember 2015 nach oben um und der GYX folgte im Januar 2016.

[Dieser Artikel ist ein Auszug aus einem vorherigen TSI-Kommentar]Gold tendiert dazu, den Industriemetallsektor mit mittelfristigen Böden anzuführen; der Goldpreis in US-Dollar tendiert also dazu, einen mittelfristigen Boden zu bilden und dann vor dem Industrial Metals Index (GYX) einen Aufwärtstrend zu beginnen, der mehrere Quartale (oder mehrere Jahre) andauert. Beweise dafür kann man im unten folgenden Chart sehen, in dem der Goldpreis in US-Dollar mit dem GYX verglichen wird. Spezifische Beispiele sind:Der kürzliche mittelfristige Boden des Goldes trat im August 2018 auf. Seitdem ist das Metall nach oben tendiert und in den letzten zwei Monaten hat dieser Trend an Fahrt aufgenommen. Der GYX verzeichnete bis Juni 2019 hingegen niedrigere Tiefs. Es ist zu früh, um sagen zu können, ob das Tief des GYX im Juni 2019 von der mittelfristigen Variante war. Egal ob der Index innerhalb der nächsten Monate ein neuen Tief verzeichnen wird, oder nicht, die Performance des Goldmarktes deutet darauf hin, dass der Industriemetallsektor vor Ende dieses Jahres eine mittelfristige Rally starten wird.Der Baltic Dry Index (BDI) deutet ebenfalls auf eine Industriemetallrally hin.Der BDI ist ein Index der Frachtkosten von trockenen Massengütern. Ich verwende ihn allgemein nicht als wirtschaftlichen oder finanziellen Indikator, da er von vielen Angebotsveränderungen der Frachtkapazität beeinflusst wird, wie Veränderungen bei der weltweiten Nachfrage nach Rohstoffen. Doch die mittelfristigen Trends des BDI entsprechen oftmals den mittelfristigen Trends des Industrial Metals Index (GYX). Lange kurzfristige Abweichungen zwischen BDI und GYX sind also tendenziell wichtig, wobei einer der beiden in kurzer Zeit eine nachfolgende Aufholbewegung verzeichnet.Wie im folgenden Chart dargestellt, ist über die letzten vier Monate eine große Abweichung aufgetreten, da der BDI auf ein 5-Jahreshoch gestiegen ist und der GYX weiterhin nahe seines 2-Jahrestiefs feststeckte. Diese Abweichung könnte entweder durch einen starken Einbruch des BDI oder durch eine deutliche Rally des Industriemetallsektors geschlossen werden. Ich erwarte letzteres.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 20. August 2019 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.