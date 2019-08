MGX Minerals: Kontinuierlicher Betrieb bei Ölsand-Abwasseraufbereitungsprojekt mit technischem Partner PurLucid

Vancouver, 21. August 2019 - MGX Minerals Inc. (CSE: XMG, FKT: 1MG, OTCQB: MGXMF) (MGX oder das Unternehmen) meldete heute, dass sein technischer Partner PurLucid Treatment Solutions (PurLucid) die Inbetriebnahme seines ersten Aufbereitungssystems für Sole mit hohem Salzgehalt bekannt gegeben hat. Das System wurde Anfang 2019 in einer unabhängigen Forschungseinrichtung an einer umfassenden Reihe von Abwässern aus der Schwerölindustrie von Alberta ausgiebig getestet, wobei seine Aufbereitungskapazitäten für drei potenzielle Industriekunden nachgewiesen wurde. Die Kosten in Höhe von 4,6 Millionen Dollar wurden aus einer Kombination von Beiträgen der Konsortialpartner über die Fertigstellung von Meilenstein 2 des drei Meilensteine umfassenden Projekts gedeckt.Das Projekt hat nun mit Meilenstein 3 begonnen, wobei das System in weiterer Folge an einem mittelgroßen Produktionsstandort im Norden von Alberta, einem Konsortialpartner, installiert und in Betrieb genommen wird, für den bereits ein Handelsvertrag zur Aktivierung nach der Leistungsabnahme während Meilenstein 3 ausverhandelt wurde. Der kontinuierliche Betrieb auf kommerzieller Ebene hat am 25. Juli 2019 begonnen. Sobald Meilenstein 3 abgeschlossen ist und das Projekt in den kommerziellen Vertrag übergeht, wird ein Umsatz in Höhe von 1,8 Millionen Dollar mit einem geschätzten Nettogewinn von 270.000 Dollar erwartet. Diese Zahlen beinhalten die Rückzahlung der Ausrüstung, die während der gesamten Vertragslaufzeit Eigentum von PurLucid bleibt.Darüber hinaus hat PTS sein erstes Hochdrucksystem fertiggestellt und ist im Begriff, es zum Standort des Konsortialpartners zu transportieren. Mit dem Konsortialpartner wurde ein Handelsvertrag unterzeichnet, der wie bei der ersten Einheit nach dem Übergang in den kommerziellen Betrieb Anfang 2020 einen Umsatz von etwa zwei Millionen Dollar und einen geschätzten Nettogewinn von 300.000 Dollar generieren wird.Die Technik für ein drittes, größeres System wird im Herbst 2019 fertiggestellt und Anfang 2020 an einem dritten Standort des Konsortialmitglieds installiert werden. Im Rahmen ähnlicher Vereinbarungen ist davon auszugehen, dass nach dem erfolgreichen Abschluss von Meilenstein 3 im zweiten Quartal 2020 3,2 Millionen Dollar mit einem geschätzten Nettogewinn von 480.000 Dollar generiert werden.Der Erfolg unserer Technologien während Meilenstein 2 hat Geschäftsentwicklungskanäle geöffnet und PTS verfolgt nun eine Reihe größerer Möglichkeiten außerhalb der Schwerölbranche im Bergbau und in der geothermischen Wasseraufbereitung.Das Betriebsziel des Konsortialprojekts zur Abwasseraufbereitung besteht darin, Siliziumdioxid, gelöste Ionen und gelöstes Öl aus Schwerölsolen zu beseitigen. Die Technologie erfüllt die Anforderungen der Industrie bei der Aufbereitung von Abwasser unter 100 °C sowie bei der Aufbereitung von heißem Produktionswasser über 100 °C. Bei Temperaturen zwischen 110 und 180 °C kann ein solches System bestehende Aufbereitungssysteme und nachfolgende Filter in einer SAGD Central Processing Facility (CPF) ersetzen oder ergänzen, wodurch das Kapital für die Wasseraufbereitung und die Betriebskosten reduziert, die Treibhausgasemissionen der Wasseraufbereitung und Dampferzeugung gesenkt und die Abläufe durch Feststoffmanagement, die Eliminierung von Wärmetauschern und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks vereinfacht werden, die allesamt erhebliche Probleme für die Schwerölindustrie darstellen.PurLucid ist ein Dienstleistungsunternehmen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung, das aus Mitarbeitern großer bestehender Öl- und Gasunternehmen sowie industrieller Forschungs- und Entwicklungsabteilungen besteht. PurLucid führt neue Technologien ein, die die Wasseraufbereitung mit einem Energiebedarf revolutionieren, der 90 Prozent von jenem vergleichbarer Technologien entspricht, und die Treibhausgasemissionen in thermischen Anlagen erheblich reduzieren können, während gleichzeitig wertvolle Metalle aus dem Abwasser gewonnen werden. Zusätzlich zur harten Technologie wird PurLucid auch eine Software einführen, die die Ungewissheiten in der Logistik der Wasserwirtschaft erheblich verringert, die Lebensdauer der Anlagen verlängert und die Kosten senkt. MGX besitzt 60 Prozent von PurLucid und hat das Recht, durch weitere Investitionen eine Beteiligung von bis zu 100 Prozent an PurLucid zu erwerben. MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcen- und Technologieunternehmen mit Beteiligungen an internationalen fortschrittlichen Rohstoff-, Energie- und Wasserprojekten im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Weitere Informationen finden Sie unter www.mgxminerals.com.Jared Lazerson, President & CEOTelefon: 1.604.681.7735Web: www.mgxminerals.comWeder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsorientierte Informationen werden typischerweise durch Wörter wie: "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke, oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass alle von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens verwiesen, um eine umfassendere Diskussion über diese Risikofaktoren und ihre möglichen Auswirkungen zu ermöglichen, die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden können.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!