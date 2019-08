Fed-Protokoll: Kein Plan für Reihe an Zinssenkungen

Das Protokoll des Juli-Treffens der Federal Reserve, das gestern veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Zentralbank weitere wirtschaftliche Daten auswerten muss, um die zukünftige Richtung der Geldpolitik bestimmen zu können, so berichtet Investing.com "Die Mitglieder stimmen allgemein zu, dass es wichtig sei, eine Optionalität beizubehalten, eine zukünftige Zielspanne für den US-Leitzins zu setzen und, allgemeiner, dass kurzfristige Anpassungen der Geldpolitik angemessen von der Bedeutung der Informationen der wirtschaftlichen Prognose abhängen", so erklärte die Zentralbank.Zudem hätten die meisten Fed-Offiziellen die geldpolitische Lockerung, die man im Juli beschlossen hatte, als "Teil einer Rekalibrierung der politischen Haltung oder mittelzyklische Anpassung" angesehen, ohne einem aggressiven, nachfolgenden Plan weiterer Zinssenkungen zuzustimmen.Die Rede des Fed-Vorsitzenden, Jerome Powell, findet am Freitag statt; dort soll er ein weiteres Update zur zukünftigen Geldpolitik liefern.© Redaktion GoldSeiten.de