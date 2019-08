Morgan Stanley: Weiteres Abwärtsrisiko für Wirtschaft

Der Abwärtstrend in einigen Volkswirtschaften der Welt breitet sich aus, während die Schwäche im Produktionssektor wächst, so meint die Bank Morgan Stanley laut CNBC . "Selbst während wir unsere Wachstumsaussichten nach unten korrigieren, heben wir weiterhin hervor, dass die Risiken deutlich abwärtsgerichtet bleiben", erklärte Chetan Ahya, führender Volkswirtschaftler der Bank."Sollten sich die Handelsspannungen verschlimmern, so sind wir der Meinung, dass wir innerhalb von drei Quartalen eine weltweite Rezession betreten werden." Das Risiko, dass straffere Konditionen am Finanzmarkt eine weltweite Rezession auslösen könnten, sei hoch und nehme zu, so meint er."Steigende Zölle werden den bestehenden Abwärtsdruck auf Unternehmensmargen und -profitabilität wahrscheinlich verschlimmern. Deswegen könnten Unternehmen bald den nächsten Schritt wagen, die Anzahl an Einstellungen reduzieren", erklärte Ahya zudem. "So wie es aussieht, hat die Verbraucherstimmung im August einen Schlag abgekommen und der Rückgang wurde klar durch die Ankündigung weiterer Zölle und teilweise auch durch die resultierende Aktienmarktvolatilität angetrieben."© Redaktion GoldSeiten.de