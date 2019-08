Goldinteresse steigt

Laut eines Berichts von Kitco News , der sich auf Daten von Google Trends stützt, wird Gold in den USA mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Besonders seit im Sommer Rezessionssorgen aufkamen und Gold auf 1.500 Dollar je Unze gestiegen ist, gibt es mehr Interesse für Edelmetalle.Goolge Trends verfolgt und erhebt Daten zu Suchanfragen in Google. Demnach verdoppelten sich innerhalb eines Jahres die US-amerikanischen Suchanfragen nach "Gold" im August. Auch Silber sei Kitco News zufolge beliebt. Im gleichen Zeitraum verachtfachten sich Suchanfragen nach dem Begriff "Recession".Auch in der Presse war das Metall vermehrt Thema. In der ersten Jahreshälfte 2019 thematisierte der Wirtschaftsteil der New York Times in 61 veröffentlichten Artikel Gold. In nur anderthalb Monaten der zweiten Jahreshälfte wurden bereits 62 Wirtschaftsartikel mit Bezug auf Gold veröffentlicht.Auch Kito News erhält größere Aufmerksamkeit. Der Direktor von Kitco Media, John Dourekas, erklärte, dass der Datenverkehr signifikant anstieg. "Seit Gold im Juni über 1.400 Dollar ausbrach, erlebten wir große Verkehrsspitzen", so Dourekas.Auch in Deutschland hat sich das Interesse nach Gold in der Kategorie Finanzen laut Goolge Trends im Jahresvergleich fast verdoppelt.© Redaktion GoldSeiten.de