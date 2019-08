WPIC: Platin in Wasserstoffbrennzellen

Der ikonische Londoner Doppeldecker soll im nächsten Jahr komplett emissionsfrei werden, indem erstmal 20 dieser Busse mit auf Platin basierenden Wasserstoffbrennzellen angetrieben werden sollen. Das geht aus einem neuen Bericht des World Platinum Investment Council hervor. Tatsächlich nimmt die Anzahl derartiger Busse laut den Daten der International Energy Agency immer weiter zu, vor allem in China, wo man Ende 2020 etwa tausend betreiben soll.Zudem arbeite man auch an Zügen, die mithilfe von auf Platin basierten Wasserstoffbrennzellen funktionieren sollen. Damit soll die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert werden; diese Zügen seien vor allem als Ersatz für Dieselzüge gedacht.Der erste durch Brennstoffzellen angetriebene Zug wurde erstmals im September 2018 in Deutschland in Betrieb genommen, wobei weitere 41 dieser Modelle bis Ende Dezember 2022 auf den Gleißen innerhalb des Landes fahren sollen. An anderer Stelle wird diese Technologie sogar für Fähren genutzt.In einer auf Platin basierenden Wasserstoffbrennzelle wird Elektrizität mithilfe einer elektrochemischen Reaktion erzeugt, indem Wasserstoff und Sauerstoff, nur mit Hitze und Wasser als Nebenprodukte, kombiniert werden. Derartige Brennstoffzellen bieten die Reichweite und Elektrizität, die für Fahrzeuge wie Busse gebraucht wird und die von Batterien alleine nicht zur Verfügung gestellt werden kann.© Redaktion GoldSeiten.de