Goldbestände der ETFs auf 6-Jahreshoch

Gold ist als sicherer Asset sehr beliebt. Die Zuflüsse in börsennotierte Fonds nahmen seit dem Boden 2016, nach einer ausgedehnten Liquidierung in der Folge der Weltfinanzkrise, um 1.000 Tonnen zu, so ein Bericht des Nachrichtenportals BNN Bloomberg Die gesamten Goldbestände der ETFs stiegen am Mittwoch laut Daten von Bloomberg auf 2.424,9 Tonnen, der höchste Stand seit 2013. Aktuelle Assets um etwa 1.000 Tonnen höher als das Tief nach der Finanzkrise auf 1.425,1 Tonnen.Gold stieg dieses Jahr an, als Investoren Schutz vor einer weltweiten Konjunkturflaute, dem andauernden Handelskrieg und Turbulenzen auf den US-Anleihemarkt, die nahelegen, dass die USA auf eine weitere Rezession zusteuerten, suchten. Der Goldpreisanstieg hatte Unterstützung durch eine Zinssenkung der Federal Reserve und Erwartungen, das weitere bald folgen würden.© Redaktion GoldSeiten.de