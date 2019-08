Russische Gold- und Devisenreserven KW 33

Die Zentralbank Russlands veröffentlichte gestern die Daten zum aktuellen Stand der Gold- und Devisenreserven des Landes in US-Dollar per 16. August 2019. Laut diesen Zahlen erhöhten sich die Reserven im Vergleich zur Vorwoche leicht.Insgesamt beliefen sich die Gold- und Devisenreserven der russischen Föderation in der 33. Kalenderwoche auf 528,4 Milliarden US-Dollar; dies entspricht einer Zunahme von 1,3 Milliarden US-Dollar. In der 32. Kalenderwoche hatten sich die Reserven noch auf 527,1 Milliarden US-Dollar belaufen.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de