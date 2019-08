Putin schafft Mehrwertsteuer auf Gold- und Edelmetallinvestitionen ab

Der russische Präsident Vladimir Putin unterzeichnete nun ein Gesetz, dass die Mehrwertsteuer auf Investitionen in Gold und andere Edelmetalle abschafft, so berichtet Kitco News . Damit werden Bankgeschäfte bezüglich Edelmetalle - mit Ausnahme von Münzen - sowie Investitionen in Edelmetallbankkonten kostenlos. Das Gesetz hat jedoch nichts mit der Mehrwertsteuer über 20% auf physische Käufe von Edelmetallen zu tun und erwähnt diese mit keinem Wort.Laut der russischen Zeitung Izvestia könnte die Nachfrage nach Edelmetallen wie Gold und Silber in den nächsten fünf Jahren auf bis zu 50 Tonnen im Jahr ansteigen, was eine 15-fache Zunahme im Vergleich zum aktuellen Wert wäre. "Investitionen in Gold werden eine der Hauptmöglichkeiten werden, Finanzmittel innerhalb der Staatskasse anzuhäufen, da das Metall vor der US-Dollarinflation geschützt ist", so schrieb die Zeitung.Laut den aktuellsten Zahlen macht Gold nun 19,6% der Gesamtreserven Russlands aus. Alleine in diesem Jahr erwarb die russische Föderation 3,4 Millionen Unzen oder 96 Tonnen Gold.© Redaktion GoldSeiten.de