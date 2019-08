China lockert Goldimportbeschränkungen

China hat Quellen aus der Bullionbranche zufolge die Beschränkungen der Goldimporte teilweise aufgehoben, berichtet Reuters . Die chinesische Zentralbank hatte, wie letzte Woche bekannt wurde , über mehrere Monate hinweg Einfuhrquoten gekürzt oder nicht ausgegeben, wodurch schätzungsweise 300 bis 500 Tonnen Gold weniger importiert wurden.Die Zentralbank soll letzte Woche wieder begonnen haben, Quoten auszugeben, jedoch für niedrigere Goldmengen denn was als normal betrachtet werde, gaben drei Leute mit direkter Kenntnis der Sachlage in London und Asien gegenüber Reuters an, allerdings ohne genaue Mengenangaben zu liefern."Einige [Quoten] wurden ausgegeben", sagte eine der Quellen und fügte hinzu, dass diese "kleiner als gewöhnlich" wären. Eine andere Quelle nannte es eine "teilweise Aufhebung". Die chinesische Zentralbank habe sich auf eine Anfrage von Reuters dazu nicht geäußert.© Redaktion GoldSeiten.de