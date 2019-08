USGS - PGM-Preise im Mai 2019

Vor kurzem meldete das geologische Institut der Vereinigten Staaten ( USGS ) die aktuellen Angaben zu den durchschnittlichen Preise der Platingruppenmetalle im Mai 2019.So geht aus den Daten hervor, dass sich der von Engelhard Industries berechnete Durchschnittspreis von Platin im Mai 2019 gegenüber dem Vormonat um 6% verringerte. Der Palladiumpreis sank in diesem Zeitraum um 4% und der Rhodiumpreis um 3%. Der Durchschnittspreis von Ruthenium verringerte sich leicht und der Iridiumpreis blieb unverändert gegenüber dem Preis im April 2019.Verglichen zu den Preisen im Mai 2018 stiegen die durchschnittlichen Preise von Rhodium und Palladium um jeweils 36% im Mai 2019 an. Im selben Zeitraum stieg der Iridiumpreis im 16% und der Rutheniumpreis um 5% an. Der durchschnittliche Preis von Platin sank im Mai 2019 um 8% gegenüber dem Preis im Mai 2018.© Redaktion GoldSeiten.de