Gold und Silber - Eng aber nicht dramatisch!

Risiko: Gering/alle Stopps im Gewinn

Unser Kaufkurs Ø: 1376 $

Letzter Kauf Ø: 1514 $ am 16.08.2019

Unsere Stopps: Bestehende Positionen: 1485 $ zu 40% 1443 $ zu 60%

Take Profit: 30% bei 1568 $

(Teilverkauf zu 1501 $ am 07.08 mit Gewinn Plus 12.3%)

Risiko: Gering/alle Stopps im Gewinn

Unser Kaufkurs Ø: 125.50 $

Unsere Stopps: 131.50 $ zu 20% 136 $ zu 60% 139 $ zu 20%

Take Profit: 20% bei 150 $

Nächster Kauf: Wird bekannt gegeben im Update

(Teilverkauf zu 142.10 $ am 07.08 mit Gewinn Plus 13.2%)

Risiko: Gering/alle Stopps im Gewinn

Unser Kaufkurs Ø: 15.63 $

Letzter Kauf: 16.94 $

Unsere Stopps: Wir in den Updates benannt.

Take Profit: 20% zu 17.81 $

Nächster Kauf: wird bekannt gegeben in den Updates!

Teilverkauf zu 16.34 $ +10.3% Gewinn 31.07.2019

Teilverkauf zu 16.08 $ +8.57% Gewinn 01.08.2019

Teilverkauf zu 17.34 $ +12.45% Gewinn 13.08.2019

Teilverkauf zu 16.77 $ +8.75% Gewinn 13.08.2019

Um es einfach und ohne Umschweife zu sagen, es muss mit weiteren Rückschlägen im Gold als auch GLD und Silber gerechnet werden. Diese können im Gold nochmals unter 1489 $ fallen, im Silber ist die direkte Aufwärtsbewegung nicht gefährdet solange wir die 16.51 $ und ganz wichtig, die Demarkationslinie bei 16.41 $ halten.Im Gold sollten nun die 1538 $ nach oben wieder genommen werden, um weiter von einer direkten Aufwärtsbewegung auszugehen. Dies bleibt nach wie vor unsere primäre Erwartung. Wie es schlussendlich kommt, sehen wir komplett gelassen entgegen. Wer meine Analysen liest wird sicher bemerkt haben das wir unser eigenes Positionsmanagement die letzten 2 Monate komplett offengelegt haben.Wir stehen mit allen Werten, ob Gold, GLD oder Silber mehr als komfortabel im Plus, haben stopps tief in den Gewinn gezogen und bereits mehrere Teilverkäufe getätigt. Aktuell befinden wir uns noch mit knapp Hebel 4 am Markt. Das heißt die Performance Gewinne die Sie unten aufgezählt sehen, sind die reinen Kursgewinne, nicht einberechnet sind die Nachkäufe in jeder gelben Box, die jeweils einen ganzen Hebel auf unsere Initialposition darstellen.Im Silber halten wir genauso die Füße still und warten ab, ganz einfach. Wir haben die letzten Wochen durch Teilverkäufe schon sehr ordentlich Rendite aus dem Markt gezogen, im Silber noch deutlich mehr als im Gold oder GLD. Wenn wir jetzt nicht durchstarten lassen wir uns einfach ausstoppen. Weshalb wir unter $16.41 auch erst mal komplett raus sind und nur noch die Alpha Position halten werden. In Bezug auf ein Halten der $16.83, rechnen wir bereits im heutigen Handel mit einer klaren Entscheidung. Damit wir nach oben ein Tief bestätigen können, müssen die $17.37 zwingend genommen werden.© Philip Hopf